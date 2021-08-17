Известный российский трейсер устроил паркур на базе команды «КАМАЗ-мастер»

Известный российский трейсер Евгений «Арчи» Ароян исполнил экстремальные трюки на базе «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах.
Ароян впервые продемонстрировал новые комбинации сложнейших элементов фрирана на фоне культовых грузовиков, сыграв образцового сотрудника, который спешит на рабочее место и преодолевает на своём пути препятствия, а Владимир Чагин выступил в привычной роли строгого, но справедливого босса команды.
«Это уникальный проект, в котором многое приходилось делать впервые как Евгению, так и нашей команде. Несмотря на игровой формат видео, задачи, которые выполняли автомобили и сотрудники, стали своеобразным вызовом и хорошей тренировкой перед грядущими соревнованиями на точность маневрирования, слаженность командной работы и детальную проверку многих рабочих процессов. Я предан автоспорту, но мне оказалась близка философия паркура об отсутствии границ. Любое препятствие можно преодолеть, в жизни нет почти ничего невозможного», — цитирует Чагина пресс-служба «Ред Булл».
«Все элементы фрирана из этого видео в таких необычных условиях я выполнял впервые. Специально для этого проекта прямо в ходе тренировок придумал абсолютно новые комбинации известных трюков, а невероятная локация и условия выполнения придали дополнительной сложности этому проекту. Сам не верю, что смог всё это сделать!» — цитирует слова Арояна пресс-служба «Ред Булл».
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