Концерт LOBODA, бой MMA, розыгрыш ретроавтомобиля в Красной Поляне в дни Формулы-1

С 24 по 26 сентября игорная зона «Красная Поляна» подготовила для гостей и жителей Сочи насыщенную развлекательную программу, которая включает в себя концерт Светланы LOBODA, бой Марифа Пираева и Куата Хамитова в рамках AMC FIGHT NIGHT, розыгрыш 10 000 000 рублей и ретроавтомобиля MGA 1600 Mk II. Ведущими мероприятий станут Дмитрий Дибров и Гарик Харламов:



24 сентября в 17:00, WOW ARENA — международный турнир по смешанным единоборствам AMC FIGHT NIGHT. Главный бой — Мариф «Пиранья» Пираев и Куат «НАЙМАН» Хамитов.



24 сентября в 23:00 — VIP WEEKEND c Дмитрием Дибровым, призовой фонд 10 000 000 рублей.



25 сентября в 20:00, WOW ARENA – концерт Светланы LOBODA.



25 сентября в 00:00 — амбассадор игорной зоны «Красная Поляна» Гарик Харламов разыграет ретроавтомобиль MGA 1600 Mk II и призовой фонд в 1 000 000 рублей.



Принять участие в специальных мероприятиях могут не только гости Формулы-1, но и все желающие в возрасте 18+. На концерт Светланы LOBODA и бой Пираева и Хамитова стоит приобретать билеты заранее — количество мест ограничено.