Ландо Норриса раскритиковали за вечеринку в мексиканских костюмах

Пилот «Макларена» Ландо Норрис вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей после того, как разместил в «сториз» своего «инстаграма» фото, сделанные на вечеринке в мексиканском стиле.
Фото: https://www.instagram.com/landonorris/?hl=ru
Фото: https://www.instagram.com/landonorris/?hl=ru
Один из снимков позже был размещён на странице Гран-при Мексики в «Твиттере», после чего под ним стали появляться различного рода комментарии болельщиков. Кто-то похвалил Ландо за изобретательность, но нашлись фанаты, которым задумка пилота пришлась не по душе:
«Лучше бы это никто не видел», — звучал один из негативных твитов болельщиков.
В рейтинге пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Ландо занимает третье место, имея в активе 113 очков.
Ранее Норрис прокомментировал проблемы своего напарника Даниэля Риккардо, а также рассказал о своём взаимодействии с ним.
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