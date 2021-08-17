Ландо Норриса раскритиковали за вечеринку в мексиканских костюмах

Пилот «Макларена» Ландо Норрис вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей после того, как разместил в «сториз» своего «инстаграма» фото, сделанные на вечеринке в мексиканском стиле.

Фото: https://www.instagram.com/landonorris/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/landonorris/?hl=ru

Один из снимков позже был размещён на странице Гран-при Мексики в «Твиттере», после чего под ним стали появляться различного рода комментарии болельщиков. Кто-то похвалил Ландо за изобретательность, но нашлись фанаты, которым задумка пилота пришлась не по душе:



«Лучше бы это никто не видел», — звучал один из негативных твитов болельщиков.

В рейтинге пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Ландо занимает третье место, имея в активе 113 очков.

Ранее Норрис прокомментировал проблемы своего напарника Даниэля Риккардо, а также рассказал о своём взаимодействии с ним.