Стало известно, кто может оказаться в «Хаасе» в следующем году в случае ухода М. Шумахера
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Мике Шумахере, дав понять, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ним. Однако если Мик всё-таки покинет «Хаас», то, по словам Штайнера, новым пилотом команды станет другой гонщик академии «Феррари».
«Я просто уверен, что в следующем году Мик останется с нами. Он работает по контракту с «Феррари», и у нас будет гонщик «Феррари». Если с Миком не получится, то ладно, у них есть ещё несколько хороших вариантов. Но было бы идеально, если бы Мик остался, и я почти уверен, что именно так и произойдёт», — написал Штайнер в своей колонке для The Race.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о будущем пилотов академии «Скудерии» Мике Шумахере и Антонио Джовинацци.
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