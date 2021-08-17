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Дженсон Баттон: когда я сообщил о переходе в «Макларен», на меня накричали

Дженсон Баттон: когда я сообщил о переходе в «Макларен», на меня накричали
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Британец Дженсон Баттон раскрыл подробности своего перехода в «Макларен» после победы в Формуле-1 в 2009 году в составе команды «Браун».

«Я сказал команде, что по окончании 2009 года уйду. Тогда я поговорил с Ником Фраем (бывшим исполнительным директором «Брауна». — Прим. «Чемпионата»). Помню, как пришёл к нему в офис и сказал, что ухожу, а он просто начал кричать. Я же начал смеяться. Ситуация была действительно неудобная. Тогда он посмотрел на меня и спросил, почему я смеюсь. Я и впрямь не ожидал, что всё так будет.

А вот Росс Браун был очень дружелюбен и сказал, что я совершаю ошибку, становясь напарником Хэмилтона. Я был без контракта на следующий год и уже тогда чувствовал, что мне в команде не место. А вариант с «Маклареном» мне нравился», — приводит слова Баттона Racingnews365 со ссылкой на High Performance Podcast.

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