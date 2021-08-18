Американец может стать самым молодым пилотом в истории гонки «24 часа Ле-Мана»
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Американец Джош Пирсон может стать самым молодым пилотом, который когда-либо участвовал в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» — Джош планирует выступить в марафоне в следующем году, когда ему будет 16 лет и 117 дней.
«Думаю, это одна из лучших серий в мире. Я вырос, наблюдая за ней, и это то, чем я хотел бы заниматься. Кроме того, это отличный способ заявить о себе.
В качестве тренировки для этой цели сейчас я рассматриваю участие в IMSA WeatherTech SportsCar Championship. В чемпионате мира по гонкам на выносливость я хочу участвовать, потому что считаю его очень большим спортивным мероприятием», — приводит слова Пирсона Motorsport.
В этом году гонка «24 часа Ле-Мана» состоится 21-22 августа.
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