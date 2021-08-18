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Источник: Гран-при Японии не состоится в этом году

Источник: Гран-при Японии не состоится в этом году
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Гран-при Японии будет отменён в этом году из-за коронавируса, в результате чего календарь Формулы-1 столкнётся с новыми перестановками. Об этом сообщает портал Racer.

Гонка в Японии должна была пройти 10 октября, но в последние месяцы произошло увеличение числа заражённых коронавирусом, из-за чего было введено чрезвычайное положение в некоторых районах страны. Первоначально организаторы гонки надеялись получить шанс провести гонку с болельщиками, но теперь это невозможно. Отмена гонки, вероятно, будет подтверждена в ближайшие дни.

Последний раз Гран-при Японии проводился в 2019 году. Напомним, что после этого сезона «Хонда» перестанет разрабатывать двигатели для Формулы-1, это означает, что японская компания не сможет провести прощальную гонку на домашнем Гран-при.

Проведение этапа в Японии было под вопросом с тех пор, как был отменён Гран-при Сингапура.

Напомним, первоначально в этом сезоне планировалось провести рекордные 23 гонки, но теперь достижение этой отметки выглядит маловероятным. Ранее появилась информация, что при необходимости Формула-1 может провести дополнительные этапы на Ближнем Востоке.

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