Гран-при Японии Формулы-1 отменён

Гран-при Японии не состоится в этом году, об этом сообщил официальный «Твиттер» Формулы-1.



«После длительных обсуждений с властями Японии, правительство страны приняло решение отменить Гран-при Японии в этом сезоне из-за продолжающейся пандемии в стране. Формула-1 сейчас работает над изменениями в календаре, в ближайшие недели появится новая информация о расписании Гран-при. Формула-1 за два последних года доказала, что мы можем адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Нас очень воодушевило то, что множество мест заинтересовано в проведении этапов Формулы-1 в этом и следующих сезонах» – рассказали в пресс-службы Формулы-1.



Последний раз Гран-при Японии проводилось в 2019 году. Напомним, что после этого сезона «Хонда» перестанет разрабатывать двигатели для Формулы-1, это означает, что японская компания не сможет провести прощальную гонку на домашнем Гран-при.



Проведение этапа в Японии было под вопросом с тех пор, как был отменён Гран-при Сингапура.



Напомним, первоначально в этом сезоне планировалось провести рекордные 23 гонки, но теперь достижение этой отметки выглядит маловероятным. Ранее появилась информация, что при необходимости Формула-1 может провести дополнительные этапы на Ближнем Востоке.