Мазепин – о Гран-при в Сочи: я думаю, что эта гонка будет лучшей для меня

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал мнение, что этап Формулы-1 в Сочи является одним из самых скучных в сезоне.



«Я точно с этим мнением не согласен, это одна из моих любимых гонок в сезоне. Учитывая, что Сочи станет моим первым домашним этапом Формулы-1, я думаю, что эта гонка будет лучшей для меня.



Если смотреть на мои выступления в GP3 и Формуле-2, в Сочи у меня было точно не меньше обгонов, чем в других гонках. Возможно, в Формуле-1 из-за особенностей машины и прижимной силы эти гонки и правда скучные, но, прежде чем что-то говорить, надо сначала их проехать», – цитирует Мазепина Nevasport.



Напомним, Гран-при России пройдёт с 23 по 26 сентября. Вместе с этапом Формулы-1 «Сочи Автодром» также примет гонки Формулы-2.



В этом году, как и в предыдущем, согласована «Сочи Автодром» примет 50 процентов от общей заполняемости.