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В «Хонде» отреагировали на отмену Гран-при Японии

В «Хонде» отреагировали на отмену Гран-при Японии
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Кодзи Ватанабе, директор по бренду и коммуникациям «Хонды», которая является одним из поставщиков двигателей в Формуле-1, прокомментировал отмену Гран-при Японии в этом году. Напомним, сегодня, 18 августа, этап Формулы-1 в Японии был официально отменён из-за ситуации с коронавирусом в стране.

«Нам очень обидно, что Гран-при Японии отменён второй год подряд. На этот раз мы особенно расстроены – это наш последний год в Формуле-1, мы уверены, что многие болельщики пришли бы на эту гонку.

Сезон 2021 года приближается к своему финалу, мы сделаем всё возможное чтобы достичь нашей главной цели – победы в чемпионате мира. Дни «Хонды» в Формуле-1 подходят к концу, мы рассчитываем, что болельщики продолжат нас поддерживать.

Как титульный спонсор Гран При Японии мы хотели бы поблагодарить всех, кто до последнего дня боролся за проведение этой гонки», – цитирует Ватанабе пресс-служба «Хонды».

Проведение этапа в Японии было под вопросом с тех пор, как был отменён Гран-при Сингапура.

Напомним, первоначально в этом сезоне планировалось провести рекордные 23 гонки, но теперь достижение этой отметки выглядит маловероятным. Ранее появилась информация, что при необходимости Формула-1 может провести дополнительные этапы на Ближнем Востоке.

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