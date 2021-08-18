В «Хонде» отреагировали на отмену Гран-при Японии

Кодзи Ватанабе, директор по бренду и коммуникациям «Хонды», которая является одним из поставщиков двигателей в Формуле-1, прокомментировал отмену Гран-при Японии в этом году. Напомним, сегодня, 18 августа, этап Формулы-1 в Японии был официально отменён из-за ситуации с коронавирусом в стране.



«Нам очень обидно, что Гран-при Японии отменён второй год подряд. На этот раз мы особенно расстроены – это наш последний год в Формуле-1, мы уверены, что многие болельщики пришли бы на эту гонку.



Сезон 2021 года приближается к своему финалу, мы сделаем всё возможное чтобы достичь нашей главной цели – победы в чемпионате мира. Дни «Хонды» в Формуле-1 подходят к концу, мы рассчитываем, что болельщики продолжат нас поддерживать.



Как титульный спонсор Гран При Японии мы хотели бы поблагодарить всех, кто до последнего дня боролся за проведение этой гонки», – цитирует Ватанабе пресс-служба «Хонды».



Проведение этапа в Японии было под вопросом с тех пор, как был отменён Гран-при Сингапура.



Напомним, первоначально в этом сезоне планировалось провести рекордные 23 гонки, но теперь достижение этой отметки выглядит маловероятным. Ранее появилась информация, что при необходимости Формула-1 может провести дополнительные этапы на Ближнем Востоке.