«Мерседес» из Формулы-Е может сменить владельца

«Мерседес» из Формулы-Е может остаться в чемпионате, руководство команды изучает варианты продажи.
«В то время как «Мерседес» покинет Формулу-E в 2022 году, руководство команды начало изучать варианты продолжения участия в серии в эпоху 3-го поколения, включая потенциальную продажу новым владельцам», — сообщил «Мерседес» на официальном сайте команды.
Напомним, сегодня, 18 августа, руководство «Мерседеса» объявило, что в 2022 году, по окончании сезона в Формуле-Е, команда завершит своё выступление. В «Мерседесе» решили направить все силы на Формулу-1.
В прошедшем сезоне Формулы-Е «Мерседес» завоевал кубок конструкторов, а пилот команды Ник де Врис выиграл индивидуальный титул. Всё решилось во время последней гонки сезона, которая прошла в Берлине. Перед гонкой сразу тринадцать пилотов могли стать чемпионами, но несколько сходов прямых конкурентов позволили де Врису забрать титул.
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