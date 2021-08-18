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Самый титулованный раллист в истории может вернуться в WRC

Самый титулованный раллист в истории может вернуться в WRC
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Девятикратный чемпион мира по ралли, французский гонщик Себастьен Лёб может вернуться в WRC, чтобы принять участие в ограниченном числе этапов. В настоящее время Лёб ведёт переговоры по этому вопросу с руководителем команды M-Sport Малкольмом Уилсоном. Об этом сообщает DirtFish.

Сам Уилсон признал факт переговоров с французским пилотом, однако отказался приводить подробности.

Себастьен и ранее заявлял, что заинтересован в возвращении на чемпионат мира по ралли в сезоне-2021 и что для этого он будет звонить Уилсону.

Напомним, 15 августа завершилось Ралли Бельгии WRC. По итогам 20 спецучастков гонки победу праздновал бельгиец Тьерри Нёвиль, опередивший ближайшего преследователя, Крэйга Брина, на 30 секунд. Тройку лучших замкнул финн Калле Рованперя.

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