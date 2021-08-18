Эксперт назвал команду, куда может прийти Боттас, и оценил его шанс остаться в «Мерседесе»

Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о пилоте «Мерседеса» Валттери Боттасе. По его мнению, финский гонщик может рассчитывать на сохранение места в немецкой команде в следующем сезоне лишь при условии победы в нескольких гонках в оставшейся части сезона Формулы-1 и помощи напарнику Льюису Хэмилтону.
«Если он выиграет пять гонок и окажет помощь Льюису Хэмилтону в борьбе за чемпионство, всё ещё может измениться», — приводит слова Уиндзора GPblog со ссылкой на его канал в YouTube.
Если же события будут развиваться иным образом, то, по мнению Уиндзора, есть все шансы увидеть Боттаса в следующем году в составе «Альфа Ромео».
Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что и Боттас, и британец Джордж Расселл будут иметь хорошие варианты для продолжения карьеры, если один из них не получит места в «Мерседесе» в следующем году.
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