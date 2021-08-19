Виталий Петров попробовал себя за рулём дорожного «КАМАЗа». Видео

Бывший российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров попробовал свои силы за рулём дорожного «КАМАЗа». Соответствующее видео Виталий разместил на своей странице в «Инстаграме».

«Тестим. Ставь лайк — ну или не лайк», — подписал видео Петров.

Виталий Петров попробовал себя за рулём дорожного «КАМАЗа»:

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен». В середине июня этого года стало известно, что Виталий впервые стал отцом. Супруга Петрова родила мальчика.