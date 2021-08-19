Виньялес пропустит Гран-при Великобритании и вряд ли вернётся в состав «Ямахи» в 2021 году

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес пропустит Гран-при Великобритании MotoGP, сообщает Autosport. Причиной этого стал скандал, произошедший на Гран-при Штирии.



Напомним, ранее Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на предыдущей гонке, Гран-при Штирии. На финише гонки пилот агрессивно работал с оборотами двигателя, в том числе на пит-лейн. Такое поведение продолжалось на протяжении трёх последних кругов гонки. Маверик проезжал стартовую прямую на пятой передаче, а не на шестой, как это требуется. Из-за этого он ехал на пять секунд медленнее. Кроме того, Виньялес пытался превысить предельное число оборотов, что могло привести к поломке двигателя.



На Гран-при Великобритании Виньялеса заменит Кэл Кратчлоу, завершивший карьеру в конце прошлого года, но уже выступавший в 2021 году, когда в «Ямахе СРТ» потребовалась замена Франко Морбиделли.



Ожидается, что Виньялес уже не вернётся в состав «Ямахи» в нынешнем сезоне. С сезона-2022 он подписал контракт с «Априлией».