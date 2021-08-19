Джордж Расселл: чувствую себя готовым бороться за титулы и победы в гонках

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что готов бороться за победы в гонках Формулы-1.



«Я чувствую себя готовым бороться за титулы и победы в гонках. Мне бы очень хотелось прийти в Формулу-1 и бороться за победы с самой первой своей гонки. Но, возможно, лет через 10 или 15 я посмотрю на всё в ретроспективе и скажу, что опыт борьбы в конце пелотона принёс мне дивиденды в долгосрочной перспективе. Независимо от того, где я буду в следующем году, независимо от того, буду я бороться за титул или просто за очки, выложусь по максимуму», — приводит слова Джорджа Расселла GPFans.



По слухам, в следующем году Расселл может занять место финского гонщика Валттери Боттаса в «Мерседесе».