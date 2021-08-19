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Никита Мазепин стал худшим гонщиком первой половины сезона по версии The Race

Никита Мазепин стал худшим гонщиком первой половины сезона по версии The Race
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал худшим гонщиком первой половины сезона по версии издания The Race. Напарник Мазепина Мик Шумахер в рейтинге от журналиста Эда Стро стал 17-м.

«Несмотря на то, что он смог сократить количество своих ошибок в сравнении со стартом сезона, темп Мазепина неутешителен. Он боролся с работой с шинами и сокращением потерянного времени из-за синих флагов во время гонок. Но, несмотря на то, что он отстаёт от своего напарника по команде, было несколько многообещающих моментов, в частности, обгон Шумахера в Сильверстоуне после пит-стопа после отличного манёвра в „Клабе“, — написал Эд Стро в своей колонке на The Race.

Лучшим же гонщиком по итогам первой половины сезона по версии The Race стал Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон оказался лишь на третьей строчке, уступив в том числе и Ландо Норрису.

Рейтинг пилотов Формулы-1 по версии The Race:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,7
2. Ландо Норрис («Макларен») – 8,3
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,5
4. Джордж Расселл («Уильямс») – 7,2
5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,1
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,1
7. Фернандо Алонсо («Альпин») – 6,9
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,5
9. Эстебан Окон («Альпин») – 6,3
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 5,7
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 5,6
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5,5
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – 5,5
14. Валттери Боттас («Мерседес») – 5,4
15. Серхио Перес («Ред Булл») – 5,3
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 5,1
17. Мик Шумахер («Хаас») – 4,7
18. Юки Цунода («Альфа Таури») – 4,5
19. Николас Латифи («Уильямс») – 4,1
20. Никита Мазепин («Хаас») – 3,0.

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