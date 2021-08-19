Никита Мазепин стал худшим гонщиком первой половины сезона по версии The Race

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал худшим гонщиком первой половины сезона по версии издания The Race. Напарник Мазепина Мик Шумахер в рейтинге от журналиста Эда Стро стал 17-м.
«Несмотря на то, что он смог сократить количество своих ошибок в сравнении со стартом сезона, темп Мазепина неутешителен. Он боролся с работой с шинами и сокращением потерянного времени из-за синих флагов во время гонок. Но, несмотря на то, что он отстаёт от своего напарника по команде, было несколько многообещающих моментов, в частности, обгон Шумахера в Сильверстоуне после пит-стопа после отличного манёвра в „Клабе“, — написал Эд Стро в своей колонке на The Race.
Лучшим же гонщиком по итогам первой половины сезона по версии The Race стал Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон оказался лишь на третьей строчке, уступив в том числе и Ландо Норрису.
Рейтинг пилотов Формулы-1 по версии The Race:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,7
2. Ландо Норрис («Макларен») – 8,3
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,5
4. Джордж Расселл («Уильямс») – 7,2
5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,1
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,1
7. Фернандо Алонсо («Альпин») – 6,9
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,5
9. Эстебан Окон («Альпин») – 6,3
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 5,7
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 5,6
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5,5
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – 5,5
14. Валттери Боттас («Мерседес») – 5,4
15. Серхио Перес («Ред Булл») – 5,3
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 5,1
17. Мик Шумахер («Хаас») – 4,7
18. Юки Цунода («Альфа Таури») – 4,5
19. Николас Латифи («Уильямс») – 4,1
20. Никита Мазепин («Хаас») – 3,0.
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