Хорнер: Перес выполняет ту роль, которую мы на него возложили
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил работу Серхио Переса в первой половине сезона.
«Я думаю, что Перес выполняет ту роль, которую мы на него возложили. Вы могли видеть это в Баку, когда он одержал победу и смог оказать давление на Льюиса Хэмилтона. Он набирал очки для Кубка конструкторов и играл в командную игру, как вы могли это видеть на этапе во Франции. Он отличный командный игрок и мы довольны его работой.
Мы всегда стремились дать шанс молодёжи. Думаю, что „Ред Булл“ сделала в этом вопросе больше, чем любая другая команда. Но иногда нужно выйти за пределы своей программы. Я считаю, что это было смелое, но правильное решение», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
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