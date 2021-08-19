Хорнер: Перес выполняет ту роль, которую мы на него возложили

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил работу Серхио Переса в первой половине сезона.



«Я думаю, что Перес выполняет ту роль, которую мы на него возложили. Вы могли видеть это в Баку, когда он одержал победу и смог оказать давление на Льюиса Хэмилтона. Он набирал очки для Кубка конструкторов и играл в командную игру, как вы могли это видеть на этапе во Франции. Он отличный командный игрок и мы довольны его работой.



Мы всегда стремились дать шанс молодёжи. Думаю, что „Ред Булл“ сделала в этом вопросе больше, чем любая другая команда. Но иногда нужно выйти за пределы своей программы. Я считаю, что это было смелое, но правильное решение», — приводит слова Хорнера RacingNews365.