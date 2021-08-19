В Баку опровергли информацию о проведении второй гонки Формулы-1 в сезоне-2021
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Представители промоутеров Гран-при Азербайджана опровергли информацию о том, что они подали заявку на проведение второй гонки в сезоне-2021 10 октября.
«Распространяемая информация не соответствует действительности, нет ни такого спроса, ни такого предложения», — цитирует представителя городской трассы в Баку издание AutoMotorSport.az.
Ранее сообщалось, что этап в Азербайджане может заменить в календаре чемпионата мира Гран-при Турции.
Гран-при Турции уже появлялся в предварительной версии календаря 2021 года, но был отменён из-за попадания страны в «красный список» в Великобритании. Турция должна была заменить Канаду, но в итоге Формула-1 приняла решение отменить гонку и провести сдвоенный этап в Австрии.
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