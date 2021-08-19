В Баку опровергли информацию о проведении второй гонки Формулы-1 в сезоне-2021

Представители промоутеров Гран-при Азербайджана опровергли информацию о том, что они подали заявку на проведение второй гонки в сезоне-2021 10 октября.



«Распространяемая информация не соответствует действительности, нет ни такого спроса, ни такого предложения», — цитирует представителя городской трассы в Баку издание AutoMotorSport.az.



Ранее сообщалось, что этап в Азербайджане может заменить в календаре чемпионата мира Гран-при Турции.



Гран-при Турции уже появлялся в предварительной версии календаря 2021 года, но был отменён из-за попадания страны в «красный список» в Великобритании. Турция должна была заменить Канаду, но в итоге Формула-1 приняла решение отменить гонку и провести сдвоенный этап в Австрии.