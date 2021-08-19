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Гонка Формулы-3 в Макао в этом году не состоится

Гонка Формулы-3 в Макао в этом году не состоится
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Гонка на городской трассе в Макао в этом году не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (ФИА). Такое решение было принято организаторами из-за действующих на въезд в страну ограничений.

В прошлом году соревнования в Макао в рамках Формулы-3 также не проводились. Впервые гонка Ф-3 состоялась там в 1983 году, став традиционной в этом административном районе Китая. Напомним, что в 2019-м победителем гонки Гран-при Макао Формулы-3 стал голландский гонщик Ричард Версхор.

«На протяжении многих лет Гран-при Макао являлся традиционной площадкой для завершения сезона сразу для нескольких гоночных серий и имеет особое значение для ФИА как единственное мероприятие с участием сразу трёх чемпионатов, проводящихся под эгидой федерации. К сожалению, в этом году мы не сможем его посетить, но желаем организаторам успешно и безопасно провести свои соревнования в ноябре. Мы же немедленно приступаем к работе над подготовкой к 2022 году», — сказал спортивный секретарь ФИА Питер Байер.

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