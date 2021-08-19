Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» ждут момента, когда Карлос Сайнс перестанет ошибаться

В «Феррари» ждут момента, когда Карлос Сайнс перестанет ошибаться
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о пилоте команды, испанце Карлосе Сайнсе. По мнению Бинотто, Карлосу ещё лишь предстоит провести полноценный уик-энд без каких-либо ошибок.

«Приятно осознавать, что он так успешно интегрировался в команду. Кроме того, он очень хорошо взаимодействует с Шарлем. Но Карлос ещё не смог провести идеальный уик-энд. Тут или там случались ошибки: в квалификации, на старте или в гонке. Поэтому я ожидаю, что он продолжит своё обучение, а команда будет и дальше изучать машину. И скоро, надеюсь, он проведёт весь уик-энд без ошибок — для него это важно», — приводит слова Бинотто racingnews365.

Ранее Сайнс рассказал, как прошла его адаптация в итальянской команде.

Новость по теме
Карлос Сайнс рассказал об адаптации в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021