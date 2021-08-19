В «Феррари» ждут момента, когда Карлос Сайнс перестанет ошибаться
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о пилоте команды, испанце Карлосе Сайнсе. По мнению Бинотто, Карлосу ещё лишь предстоит провести полноценный уик-энд без каких-либо ошибок.
«Приятно осознавать, что он так успешно интегрировался в команду. Кроме того, он очень хорошо взаимодействует с Шарлем. Но Карлос ещё не смог провести идеальный уик-энд. Тут или там случались ошибки: в квалификации, на старте или в гонке. Поэтому я ожидаю, что он продолжит своё обучение, а команда будет и дальше изучать машину. И скоро, надеюсь, он проведёт весь уик-энд без ошибок — для него это важно», — приводит слова Бинотто racingnews365.
Ранее Сайнс рассказал, как прошла его адаптация в итальянской команде.
Новость по темеКарлос Сайнс рассказал об адаптации в «Феррари»
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