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Вольф рассказал, когда сильнее всего был раздражён действиями «Ред Булл» в нынешнем сезоне

Вольф рассказал, когда сильнее всего был раздражён действиями «Ред Булл» в нынешнем сезоне
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об острых моментах соперничества с «Ред Булл» в нынешнем сезоне. По словам Тото, особенно сильно он был раздражён во время Гран-при Азербайджана.

«Я был раздражён в Баку, а такое со мной случается не часто. Однако потом я поразмыслил и пришёл к выводу, что хочу сосредоточиться на команде и на себе, а не отвлекаться на лишнюю шумиху.

В Баку меня действительно спровоцировали. Но, в конце концов, меня все равно не интересует пустая болтовня. Я лишь хочу, чтобы мне не мешали», — приводит слова Вольфа GPFans.

Ранее авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о пилоте «Мерседеса» Валттери Боттасе, поделившись мыслями о том, куда он может перейти в случае ухода из немецкой команды.

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