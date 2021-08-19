«Альпин» вела переговоры с потенциальными новичками Формулы-1 по поводу поставки моторов

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски сообщил, что вёл частные переговоры по поводу поставки моторов с командами, которые могут стать потенциальными новичками Формулы-1.



«Есть лица, проявляющие повышенный интерес к нашему спорту. Некоторые из них заявляли о нём публично, другие избегали огласки. Могу сказать, что интерес к Формуле-1 действительно велик. Оно и неудивительно – это отличный вид спорта. Мы надеемся, что он станет более устойчивым и прибыльным — с ограниченными расходами и улучшенным призовым фондом.

Интересных вариантов и вправду много. Мы вели переговоры с потенциальными участниками. На данный момент, однако, результатов нет.



Но если бы был реализован хороший проект с достаточным уровнем финансирования и качественным подходом к созданию новой команды, тогда мы были бы открыты для обсуждения и рассмотрения возможности его поддержки поставкой моторов и коробок передач», — приводит слова Будковски Racingnews365.