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«Тойота» выиграла гиперпоул «24 часа Ле-Мана». Экипаж Русинова стартует девятым

«Тойота» выиграла гиперпоул «24 часа Ле-Мана». Экипаж Русинова стартует девятым
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Экипаж «Тойоты» (Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопеса) завоевал поул-позишен по итогам гиперпоула гонки «24 часа Ле-Мана». Вторым стал ещё один экипаж японской команды в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли. Тройку замкнула «Альпин», за которую выступают пилоты Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер.

Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing стал четвёртым в своём классе и девятым в абсолюте.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Стартовый порядок:

1. Toyota Gazoo Racing (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) — 3.23,900
2. Toyota Gazoo Racing (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима и Брендон Хартли) + 0,295
3. Alpine Elf Matmut (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер) +1,674
4. Glickenhaus Racing (Луис Дерани, Франк Майо, Оливье Пла) + 1,739
5. Glickenhaus Racing (Райан Бриско, Ричард Уэстбрук, Ромен Дюма) + 3,031
6. JOTA (Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Энтони Дэвидсон) + 4,050
7. Team WRT (Роберт Кубица, Луис Делетраз, Йифей Йе) + 4,570
8. Panis Racing (Жюлбен Каналь, Уилл Стивенс, Джеймс Аллен) + 4,686
9. G-Drive Racing (Роман Русинов, Франко Колапинто, Ник де Врис) +5,043.

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