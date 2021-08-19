«Тойота» выиграла гиперпоул «24 часа Ле-Мана». Экипаж Русинова стартует девятым

Экипаж «Тойоты» (Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопеса) завоевал поул-позишен по итогам гиперпоула гонки «24 часа Ле-Мана». Вторым стал ещё один экипаж японской команды в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли. Тройку замкнула «Альпин», за которую выступают пилоты Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер.

Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing стал четвёртым в своём классе и девятым в абсолюте.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Стартовый порядок:

1. Toyota Gazoo Racing (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) — 3.23,900

2. Toyota Gazoo Racing (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима и Брендон Хартли) + 0,295

3. Alpine Elf Matmut (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер) +1,674

4. Glickenhaus Racing (Луис Дерани, Франк Майо, Оливье Пла) + 1,739

5. Glickenhaus Racing (Райан Бриско, Ричард Уэстбрук, Ромен Дюма) + 3,031

6. JOTA (Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Энтони Дэвидсон) + 4,050

7. Team WRT (Роберт Кубица, Луис Делетраз, Йифей Йе) + 4,570

8. Panis Racing (Жюлбен Каналь, Уилл Стивенс, Джеймс Аллен) + 4,686

9. G-Drive Racing (Роман Русинов, Франко Колапинто, Ник де Врис) +5,043.