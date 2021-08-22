Сергей Дружко распутывает тайные заговоры в финале шестого этапа Forza Motorsport

22 августа в 18:00 состоится финал шестого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2021. Среди всех участников, прошедших трёхдневные отборы, в финал смогли отобраться 18. Финалисты поборются за призовой фонд и место в гранд-финале.

Хедлайнеры этапа:

Сергей Дружко — ТВ-ведущий https://www.instagram.com/druzhkos

Макар Юрченко — мотогонщик Moto GP https://www.instagram.com/makaryurchenko76/



Официальный автомобиль шестого этапа — электрическая BMW i8.

Прямая трансляция финала шестого этапа состоится 25 июля в 18:00, ссылка на трансляцию: