Зафнауэр рассказал, что привнёс в команду «Астон Мартин» Себастьян Феттель

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал об особенностях работы с Себастьяном Феттелем.



«Когда мы только начали переговоры, Феттель сразу сказал нам, что хочет вновь получать удовольствие от гонок. Он нашёл это в „Астон Мартин“, что просто прекрасно. Себ — блестящий гонщик. Он привносит в команду особое отношение победителя Гран-при и чемпиона мира. Речь идёт о пилоте, который внимателен к каждой мелочи, когда речь идёт о методе работы и способах сделать его машину быстрее. Он играет важнейшую роль в команде в вопросе выхода её на новый уровень.



Его огромный опыт работы с двигателями помог инженерам „Мерседеса“ лучше разобраться с характеристиками мотора, его управляемостью, а это всегда повышает и уверенность гонщиков в себе, они становятся быстрее.



Кроме того, Феттель помогает нам с эргономикой — распределением всех операционных элементов в кокпите болида, начиная с руля. Если говорить о личных качествах, то Себ — замечательный, приземлённый человек с отличными ценностями. Всем очень нравится работать с ним», — цитирует Зафнауэра SpeedWeek.