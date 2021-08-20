Никита Мазепин высказался о проблемах начала сезона-2021 в Формуле-1

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал проблемы, с которыми он столкнулся на старте дебютного для себя сезона в Формуле-1.

«Я пережил достаточно тяжёлые времена и многому научился. Хорошее психологическое состояние очень важно. Есть много людей, которым хуже, чем мне, так что я не могу жаловаться. Когда я выехал на трассу в Бахрейне, для меня всё было в первый раз. Уверенность в себе, о которой говорят, скорее имеет отношение к тому, что в начале я не был уверен, оказавшись за рулём новой для себя машины, на которой до этого провёл на трассе всего полтора дня тестов.

Конечно, тесты — одно, а гонки — другое. В гонках вокруг тебя оказываются еще 19 очень быстрых гонщиков, и вы едете на очень высокой скорости. В жизни нужно учиться, и я с каждым днём стараюсь прибавить и стать лучше во всём, что делаю», — цитирует Мазепина GPFans.