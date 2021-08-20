Норрис: думал, что к этому моменту Риккардо уже вернётся к своей привычной форме

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал проблемы с адаптацией своего напарника, Даниэля Риккардо.



«Я понимаю, что Даниэлю непросто. У меня не было подобного опыта. Я не менял болиды и команды снова и снова. Так что мне сложно судить. Интересно, что другие пилоты в такой ситуации уже адаптировались и вернулись в привычный темп. Например, Карлос сайнс в „Феррари“, да и Фернандо Алонсо в „Альпин“. Я думал, что к этому моменту Риккардо уже вернётся к своей привычной форме. Хотя он уже не так далёк от этого.



Моя сильнейшая сторона? Я в последние два года был силён в квалификациях. В этом году — в гонках. В каждом сезоне мы хорошо прогрессировали. Если выбирать одну сильную сторону, то я бы выбрал квалификацию, но в этом сезоне я чувствую себя гораздо увереннее именно в гонках», — цитирует Норриса PlanetF1.