Де Врис прокомментировал шансы на попадание в Формулу-1

Новоиспечённый чемпион Формулы-Е Ник де Врис прокомментировал свои шансы перейти в Формулу-1 в следующем сезоне. Слухи связывают де Вриса с потенциальной вакансией в «Уильямсе».
«Пока я не до конца понимаю, что означает этот титул для моей карьеры. Думаю, это лучший способ открыть те двери, что были закрыты и получить возможности, которых раньше у меня не было. Я благодарен за то, чего достиг в Формуле-Е, здесь очень много сильных пилотов и команд. Последнее время оя карьера шла то вверх, то вниз, и победа в чемпионате мира очень много значит для меня.
Я не знаю, где буду выступать в прошлом году. Не уверен в том, возможен ли переход в Формулу-1, но я ценю слова Тото Вольфа. Приятно, когда о тебе вспоминают в беседе. Посмотрим, что принесёт будущее», — приводит слова Ника де Вриса Speedweek.
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