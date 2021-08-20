Баттон рассказал, в чём был слабее Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон рассказал, в чём заключалась его главная слабость.
«Моя самая большая слабость заключалась в том, что я долго переживал из-за плохой гонки. Я смог справиться с этим только спустя длительное время.
А вот с чем я справиться так и не смог, так это с пилотированием плохих машин. Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо могут получить от такого болида результат лучше, чем я. Это, вероятно, моя слабость.
Моя сильная сторона заключается в том, что мой стиль вождения очень отличается от большинства других пилотов. Моё вождение было очень плавным.
К примеру, при прохождении поворотов я дозировал давление на педаль тормоза, чтобы избежать блокировки передних колёс, а затем начинал жать на газ, причём тоже дозированно, так что мне не нужно было менять угол поворота руля. Льюис же выжимал педаль тормоза на максимум, а весь поворот проходил при помощи руля», — цитирует Баттона RacingNews365.
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