Баттон рассказал, в чём был слабее Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон рассказал, в чём заключалась его главная слабость.



«Моя самая большая слабость заключалась в том, что я долго переживал из-за плохой гонки. Я смог справиться с этим только спустя длительное время.



А вот с чем я справиться так и не смог, так это с пилотированием плохих машин. Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо могут получить от такого болида результат лучше, чем я. Это, вероятно, моя слабость.



Моя сильная сторона заключается в том, что мой стиль вождения очень отличается от большинства других пилотов. Моё вождение было очень плавным.



К примеру, при прохождении поворотов я дозировал давление на педаль тормоза, чтобы избежать блокировки передних колёс, а затем начинал жать на газ, причём тоже дозированно, так что мне не нужно было менять угол поворота руля. Льюис же выжимал педаль тормоза на максимум, а весь поворот проходил при помощи руля», — цитирует Баттона RacingNews365.