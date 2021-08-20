Риккардо планирует выйти на пик формы в 2024 году

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал слова руководителя команды Зака Брауна о конкурентоспособности команды. Ранее Браун рассказал, что «Макларен» сможет побороться за чемпионство только в 2024 году, после того как команда выведет на современный уровень свою инфраструктуру, а особенно аэродинамическую трубу.



«Я понимаю, что команда развивается в правильном направлении. Есть ещё несколько вещей, которые не дадут нам бороться за титул в ближайшие года два. Стоит признать, что аэродинамическая труба очень сильно влияет на наши возможности. Думаю, появление трубы способно стать последним кусочком нашего чемпионского пазла.



Рассчитываю, что продолжу развиваться в ближайшие годы, чтобы в 2024 году оказаться на пике своей формы. Наверное, это безумие, что я планирую свою карьеру на такой долгий срок. Но думаю, что сейчас это необходимо. Кажется безумным думать настолько вперёд. Но иногда это необходимо», — цитирует Риккардо Motorsport.