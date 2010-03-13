Уэббер: проехал худший круг в самый ответственный момент

Гонщик “Ред Булл”Марк Уэббер прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой показал шестой результат.

“В самый ответственный момент я проехал свой самый худший круг. Всё проходило хорошо до 16-го поворота, после него всё было не так хорошо. Себастьян проделал хорошую работу и завоевал поул. Автомобиль позволял занять более высокое место, чем шестое. Это неутешительно, но ничего ещё не потеряно. Завтра нас ждёт длинная гонка”, – приводит слова Уэббера официальный пресс-релиз “Ред Булл”.

Напомним, что «Чемпионат.ру» вёл онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бахрейна.