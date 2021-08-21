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Команду Формулы-1 может приобрести владелец из США

Команду Формулы-1 может приобрести владелец из США
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Ещё одна команда Формулы-1 может заполучить владельца из США. Об этом сообщает Racer.

По сведениям источника, владелец команды «Андретти», известный пилот и чемпион IndyCar Майкл Андретти, предпринимает активные попытки, нацеленные на достижение этой цели. Речь идёт сразу о нескольких гоночных коллективах, включая «Хаас». С «Хаасом», однако, переговоры идут не очень успешно, что усложняется его тесным партнёрством с «Феррари». Поэтому перспективными вариантами для Майкла, как сообщает Racer, являются «Альфа Ромео» и «Уильямс».

Комментарий относительно возможного приобретения команды из Формулы-1 дал и сам Андретти.

«Это было бы действительно здорово, нам ещё только предстоит пройти этот долгий путь. Если подходящая возможность в конечном счёте и представится, мы обязательно её обсудим. Но пока об этом говорить ещё рано», — сказал Майкл.

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