В «Феррари» рассказали о выгоде от дополнительного времени работы в аэродинамической трубе

В 2021 году в Королевских гонках в силу вступили правила, позволяющие более слабым командам тратить на работу в аэродинамической трубе больше времени по сравнению с лидерами чемпионата. Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о реальном выигрыше от этих нововведений.

«Да, по итогам прошлого чемпионата мы можем немного больше работать в аэродинамической трубе — это одно дополнительное занятие. Обычно сессия – это в конечном итоге неделя работы. Как правило, за это время мы продвигаемся вперёд на величину менее 0,1 секунды. Поэтому у нас и вправду появилось дополнительное преимущество, но оно составляет менее одной десятой на круге. Тем не менее и это важно, а потому мы довольны такой возможностью. Конечно, результаты прошлого года нас не устроили, но зато мы получили какую-то выгоду в этом году. Но хотелось бы отметить, что мы не считаем, что это правило сильно скажется на расстановке сил в чемпионате», — приводит слова Бинотто Motorsport Nederland.