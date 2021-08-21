Ветров высказался о рейтинге The Race, по которому Мазепин — худший пилот 1-й части сезона

Известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением о рейтинге, составленном изданием The Race. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, по оценке издания, стал худшим гонщиком первой половины сезона.
«Оценка Мазепина несправедливая. Если выбирать худшую команду, то это факт. А вот гонщика… В Формуле-2, где машины более менее одинаковые, он не был последним. Младший Шумахер по уровню не выше Мазепина. Суперкачеств у него нет. Я бы это списал на машины. Надо больше работать с командой, инженерами. Давать оценки за этот год вообще неправильно. У Мазепина всё впереди. Сезон к тому же ещё не закончился, потенциал у него есть. Не надо ставить клеймо», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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