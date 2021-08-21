Тото Вольф может спонтанно покинуть руководство «Мерседеса»

Тото Вольф не исключил, что спонтанно отойдёт от руководства «Мерседесом», однако дал понять, что в скором времени не предвидит такой перспективы.
«Я размышлял в течение года, хочу ли продолжать свою деятельность в этом виде спорта, и принял решение, что да — я этого хочу. Но это касается не только операционного руководства командой — я хочу оставаться в роли её акционера.
В настоящее время у «Мерседеса» три равноправных акционера, мы дополняем друг друга, и что бы я ни делал, я останусь в роли совладельца. Пока я получаю удовольствие от соревнований, буду продолжать. Но при этом я могу спонтанно решить, что кто-то другой может нести эстафету лучше меня, быть более быстрым, проворным, свежим. Но думаю, что пока я справляюсь», — приводит слова Вольфа GPFans.
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