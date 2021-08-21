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«Несколько дней без связи этого стоят». Никита Мазепин показал, как проводит отпуск

«Несколько дней без связи этого стоят». Никита Мазепин показал, как проводит отпуск
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал, как проводит время во время паузы в Королевских гонках. В «сториз» своего «инстаграма» Никита разместил фото, сделанные в окрестностях Краснодара. На снимках можно заметить квадроциклы.

«Несколько дней без связи этого стоят», — подписал фото Мазепин.

Фото: https://www.instagram.com/nikita_mazepin/

Фото: https://www.instagram.com/nikita_mazepin/

В общем зачёте пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Никита занимает 20-е место. Его партнёр по команде, немец Мик Шумахер, 19-й. Возглавляет рейтинг пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Ранее известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением о рейтинге, составленном изданием The Race, согласно которому Мазепин — худший пилот 1-й части сезона.

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Ветров высказался о рейтинге The Race, по которому Мазепин — худший пилот 1-й части сезона
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