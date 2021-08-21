Гюнтер Штайнер: воскресными вечерами многие в «Хаасе» испытывают недовольство

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Я думаю, мы сделали всё, что было в наших силах. Мы знали, что ситуация может быть такой, и не стеснялись говорить ещё в прошлом году, что этот будет переходным. В целом я бы даже не назвал этот год плохим, потому что он таковым и не является — это если знать, чего ожидать.

Конечно, финишировать каждые выходные там, где финишируем мы, тяжело. Тут ничего не добавишь. Но вера в то, что в следующем году будет лучше, вселяет уверенность в каждого члена нашей команды. Да, по субботам и воскресными вечерами многие испытывают недовольство, но все знают, что скоро всё закончится. Поэтому мы и не перестаём сражаться.

Любой результат, который мы показываем сейчас, может стать подспорьем для нас в следующем году. Вот почему сейчас мы и сосредоточены на том, чтобы извлекать максимум, и это, пожалуй, единственное, что мы можем делать в данный момент», — приводит слова Штайнера Autosport.