Никита Мазепин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В общем зачёте пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Никита занимает 20-е место. Его партнёр по команде, немец Мик Шумахер, 19-й. Возглавляет рейтинг пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Льюис Хэмилтон.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.