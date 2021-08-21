Экипаж Буэми продолжает лидировать в «24 часах Ле-Мана» после 5 часов, Русинов — шестой

Сегодня, 22 августа, в 17:00 по московскому времени стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится 89-й раз в истории.



По итогам первых пяти часов в гонке лидирует экипаж «Тойоты» под номером 7 под управлением Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса.



Второе место в категории гиперкаров занимает второй экипаж «Тойоты» Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы. Третья позиция в общем зачёте у экипажа «Альпин».



В категории LMP2 лидирует экипаж Jota в составе Тома Бломквиста, Шона Гелаэля и Стоффеля Вандорна. Экипаж G-Drive под управлением Ника де Вриса, Романа Русинова и Франко Колапинто занимает шестое место в общем зачёте и третье — в зачёте LMP2. Второй экипаж G-Drive поднялся на 23-е место после инцидента с вылетом Роберто Мери.



В категории LMGTE Pro лидирует экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.



В LMGTE Am лидирует экипаж TF Sport в составе Фелипе Фраги, Бена Китинга и Дилана Перейры.



Фактически серьёзных изменений за последние три часа в таблице не произошло. В настоящий момент гонку продолжают 60 экипажей из 61.