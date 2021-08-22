В G-Drive Racing показали, как починили машину экипажа Русинова за очень короткий срок

Сегодня, 21 августа, в 17:00 по московскому времени стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится 89-й раз в истории.



На исходе шестого часа гонки экипаж G-Drive под управлением Ника де Вриса, Романа Русинова и Франко Колапинто попал в аварию с Софией Флёрш — Франко Колапинто отправил в разворот немецкую пилотессу, повредив подвеску на машине. Автомобиль G-Drive вернулся в боксы для ремонта, из-за чего практически лишился шансов на хороший результат в гонке. В настоящий момент Роман Русинов занимает 22-ю позицию в гонке.



После аварии на машине под номером 26 была повреждена подвеска, однако механики команды быстро справились с ремонтом автомобиля. В «твиттере» команды был опубликован 30-секундный видеоролик того, как команда чинила автомобиль.



На деле ремонт занял чуть больше времени — на ролике использована ускоренная съёмка — однако скорость работы механиков действительно впечатляет.

Права на видео принадлежат FIA World Endurance Championship. Посмотреть видео можно в «твиттере» WEC.