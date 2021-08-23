В правительстве РФ и Минспорта отреагировали на проведение в Сочи финального этапа WTCR

Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко сообщил, что 27 и 28 ноября в России, в Сочи пройдёт финальный этап FIA World Touring Car Race 2021, промоутером которого выступит АНО «РОСГОНКИ». Данное мероприятие было утверждено Правительством России.



«Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовать международные события на самом высоком уровне. Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи. Организаторы оказались заложниками сложной мировой эпидемиологической обстановки, в связи с чем в одних странах происходит отмена крупных мероприятий, в других, где обстановка лучше, проведение таких событий возможно. Соревнование большое, масштабное, на финальном этапе определится итоговое расположение в личном и командном зачётах среди 22 пилотов из 12 стран. Уверен, что ФТ «Сириус» достойно примет финал столь серьёзной международной автоспортивной серии, а «Росгонки» окажут всецелую поддержку в её организации», — прокомментировал Чернышенко.



В свою очередь, в Министерстве спорта России отметили, что проведение этапа Кубка мира WTCR подчеркивает значимость и востребованность объекта «Сочи Автодром» для проведения крупных спортивных событий.



«Кубок мира WTCR — главный турнир планеты среди кузовных автомобилей. «Сочи Автодром» обладает лицензией наивысшей категории Grade 1 от FIA, она позволяет проводить соревнования любого уровня сложности. То, что именно на сочинском автодроме пройдёт такое значимое событие как финал престижной серии – наглядная демонстрация качества и международной востребованности объекта. Это очень важно для развития автоспорта в России», — подчеркнул Министр спорта России Олег Матыцин.



Отметим, что многие гонщики, выступающие в WTCR – это бывшие пилоты Формулы 1. Например, Габриэле Тарквини, Иван Мюллер, Роб Хафф и Том Коронель — настоящие легенды кузовных гонок.