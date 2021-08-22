Экипаж Кобаяси выиграл «24 часа Ле-Мана», лидер LMP2 сошёл на последнем круге

Завершился марафон «24 часа Ле-Мана», стартовавший вчера, 21 августа. Победу в легендарной гонке на выносливость праздновал экипаж «Тойоты» под номером 7, управляют которым Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес.
Второе место в категории гиперкаров завоевал ещё один экипаж «Тойоты» (Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы). Третья позиция в общем зачёте досталась экипажу «Альпин» (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер).
Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing стал 12-м в общем зачёте и седьмым в категории LMP2. Победы в LMP2 в итоге добился экипаж WRT, в который входят Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези. Отметим, что в последние два часа гонки в лидеры выбился другой экипаж WRT, управляет которым Роберт Кубица, Йе Йифей и Луи Делетраз, однако был вынужден сойти на последнем круге после неожиданной остановки автомобиля на трассе.
В категории LMGTE Pro победу праздновал экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.
В LMGTE Am первенствовал AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.
- 22 августа 2021
-
17:15
-
15:06
-
14:46
-
13:09
-
13:00
-
11:04
-
10:38
-
09:17
-
00:56
- 21 августа 2021
-
23:18
-
22:08
-
21:53
-
20:37
-
19:10
-
18:17
-
17:15
-
15:56
-
14:59
-
13:19
-
12:19
-
11:29
-
09:40
- 20 августа 2021
-
23:33
-
21:14
-
20:20
-
19:11
-
16:50
-
15:48
-
15:09
-
13:58
-
12:52
-
10:39
-
09:47
- 19 августа 2021
-
23:36
-
22:31