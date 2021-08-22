Экипаж Кобаяси выиграл «24 часа Ле-Мана», лидер LMP2 сошёл на последнем круге

Завершился марафон «24 часа Ле-Мана», стартовавший вчера, 21 августа. Победу в легендарной гонке на выносливость праздновал экипаж «Тойоты» под номером 7, управляют которым Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес.



Второе место в категории гиперкаров завоевал ещё один экипаж «Тойоты» (Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы). Третья позиция в общем зачёте досталась экипажу «Альпин» (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер).



Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing стал 12-м в общем зачёте и седьмым в категории LMP2. Победы в LMP2 в итоге добился экипаж WRT, в который входят Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези. Отметим, что в последние два часа гонки в лидеры выбился другой экипаж WRT, управляет которым Роберт Кубица, Йе Йифей и Луи Делетраз, однако был вынужден сойти на последнем круге после неожиданной остановки автомобиля на трассе.



В категории LMGTE Pro победу праздновал экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.



В LMGTE Am первенствовал AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.