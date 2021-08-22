Глок считает, что борьба за титул в 2021 году может помешать «Ред Булл» в следующем сезоне

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что слишком упорная борьба «Ред Булл» за титул в 2021 году может навредить австрийской команде уже в следующем сезоне.

«Надеюсь, «Ред Булл» сможет отыграться за недавние неудачи. Есть ощущение, что сейчас преимущество постепенно переходит к «Мерседесу». Вторая часть сезона обещает стать захватывающей. Две команды и два топ-пилота в равных условиях. Вопрос в том, кто будет вкладывать большие ресурсы в нынешние машины, а кто будет делать ставку на болид сезона-2022.

В «Ред Булл» понимают, что в нынешнем году у них большие шансы. В результате они будут вкладывать больше, что может сыграть против них в следующем году», — приводит слова немецкого пилота GPblog.