Феттель объяснил, почему желает завоевать титул Ферстаппену, а не Хэмилтону

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, почему в нынешнем сезоне Формулы-1 он желает завоевать титул гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, а не лидеру «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Буду рад, если титул в 2021 году завоюет Ферстаппен. Это будет означать, что рекорд Шумахера устоит. У него и Хэмилтона по-прежнему будет по семь титулов. Михаэль — мой герой, об этом знают все. Так что буду рад, если чемпионом станет Макс.

Очевидно, если Хэмилтон сможет стать чемпионом в восьмой раз, он будет ещё больше заслуживать нашего уважения. Мой прогноз на нынешний сезон? Не хочу давать прогнозы. Что я знаю, так это то, что в 2021 году мне не стать чемпионом», — приводит слова немецкого гонщика Nextgen-Auto.