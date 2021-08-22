Напарник Русинова обвинил Флёрш в аварии, лишившей G-Drive Racing шансов на победу

Пилот G-Drive Racing Франко Колапинто прокомментировал аварию, в которую он попал на исходе шестого часа суточного марафона «24 часа Ле-Мана». Тот инцидент фактически лишил экипаж Русинова, Колапинто и де Вриса шансов на победу. По словам Франко, причиной аварии стал манёвр Софии Флёрш.

«Я ехал позади Флёрш. Когда я собирался её обгонять, она переключилась на две передачи вниз. Она замедлилась так быстро, что у меня не было возможности отреагировать. Нам повезло, что никто не пострадал», — приводит слова Колапинто Daily Sports Car.

Напомним, экипаж в составе Русинова, Колапинто и де Вриса в итоге вернулся на трассу, но финишировал лишь 12-м и седьмым в категории LMP2. Победу в гонке одержал экипаж «Тойоты» в составе Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса.