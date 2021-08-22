Фряйнс рассказал, как чуть не сбил на «24 часах Ле-Мана» человека с клетчатым флагом

Участник экипажа команды WRT Робин Фряйнс прокомментировал победу в категории LMP2 марафона «24 часа Ле-Мана». Голландец вышел в лидеры на самом последнем круге, после того как на трассе остановилась машина его коллеги по команде Йифея Йе. При этом на стартовой прямой Фряйнс проехал в опасной близости от человека, махавшего клетчатым флагом.



«Когда я последний раз сел за руль, то внезапно возникли большие проблемы. Пневмодомкрат сломался, и в итоге спереди у нас были новые шины, а сзади — старые, а потом наоборот. В последние два часа всё пошло не так. Затем я потерял скорость — думаю, в машине что-то сломалось. Экипаж Jota отыгрывал у нас по 4-5 секунд на круге. Я сохранял второе место, но боролся с машиной. Затем, когда уходил на последний круг, услышал по радио, что наша вторая машина сломалась и остановилась. Я всё ещё боролся за то, чтобы удержать второе место, и внезапно обнаружил себя в борьбе за первое. Это другой уровень давления.



Финиш был максимально плотным. Две «Тойоты» впереди меня притормозили ради фото, а я атаковал, чтобы победить, так что пытался найти способ объехать их и довольно поздно увидел человека с флагом!» — рассказал Фряйнс.

Второе и третье места заняли JOTA и Panis Racing, а Роман Русинов довёл единственный уцелевший Aurus 01 команды G-Drive Racing на седьмой позиции в классе. В «абсолюте» победный дубль удержала Toyota Gazoo Racing: экипаж № 7 в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса, которому так часто не везло в предыдущие годы, наконец завоевал свою первую победу, в то время как их товарищи по команде — Себастьен Буэми, Казуки Накадзима и Брендон Хартли — отыгрались после стартовых проблем и стали вторыми.



Для «Тойоты» эта победа стала уже четвёртой подряд — с 2018 года японским машинам нет равных в Ле-Мане. Следующий этап FIA WEC — «6 часов Бахрейна» — пройдёт 30 октября. Это будет предпоследняя гонка сезона-2021.



Трофей FIA WEC для команд LMP2 (топ-5):

1. JOTA № 28 — 89 очков

2. Team WRT № 31 — 88

3. JOTA № 38 — 81

4. United Autosports USA № 22 — 76

5. Inter Europol Competition № 34 — 67.