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Албон отреагировал на первую в карьере победу в DTM

Албон отреагировал на первую в карьере победу в DTM
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Экс-пилот Формулы-1 и резервист «Ред Булл» Александер Албон, выступающий также в чемпионате DTM, отреагировал на свою первую в карьере победу в этой серии, которую он добыл сегодня, 22 августа, на автодроме «Нюрбургринг».

«С поула — к моей первой победе в DTM. Спасибо всей моей команде», — написал Албон на своей странице в «Инстаграме», прикрепив к посту несколько фото с триумфального для себя этапа.

Соответствующий пост доступен на странице Албона в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, после победы Александер Албон вышел на четвёртое место в общем зачёте серии DTM. В его активе 82 балла. Отставание от лидера составляет 47 очков. Напомним, не так давно Албон заявил, что рассматривает возможность перехода в IndyCar.

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