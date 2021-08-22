Сайнс: был бы не против стать напарником Алонсо

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что был бы не против выступать в одной команде с титулованным соотечественником, двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Вместе с этим он признал, что шансы на это минимальны.
«Я смогу поладить с любым напарником. Был бы не против, чтобы моим напарником был Алонсо. Но учитывая то, что мы на разных этапах карьеры, а также то, что выступаем за разные команды, шансы на это достаточно малы. Что касается моих отношений с Леклером, то Шарль — отличный парень. У нас одни интересы и одни и те же цели. У нас с ним бывают приятные разговоры, мы можем вместе сыграть в шахматы. Он не только быстр, он также проявляет уважение к напарнику», — приводит слова Сайнса AS.
Напомним, Карлос Сайнс проводит первый сезон в составе «Феррари».
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