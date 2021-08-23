Леклер провалил викторину по Ф-1 и схватился за голову, не ответив на вопрос о Вильнёве

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог правильно назвать ни одного чемпиона по годам завоевания титула. Обладателем титула 2007 года он назвал Фернандо Алонсо, хотя тогда титул завоевал Кими Райкконен. Чемпионом 2005 года Леклер назвал Михаэля Шумахера, но тогда первое место по итогам сезона завоевал как раз-таки Алонсо. Чемпионом 1997-1999 годов он также назвал Шумахера-старшего.

Относительно 1997 года Шарль также предложил вариант с Микой Хаккиненом. Когда ему напомнили, что чемпионом в 1997 году стал Жак Вильнёв, монегаск схватился за голову.

Хаккинен же выигрывал свои титулы в 1998 и 1999 годах. Интересно, что Себастьян Феттель ответил правильно на все подобные вопросы.

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